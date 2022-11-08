Куда исчезли популярные в СССР грибоварни и какую роль в этом сыграл Хрущев

Этот промысел появился в тридцатых годах, а к сороковым на полках магазинов уже стояло много видов консервированных и сушеных грибов.

Заготовка грибов с 1930-го года было делом государственным. В СССР создали целую сеть грибоварен, которые их, как полуфабрикаты, поставляли на вновь построенные консервные фабрики. В одной только Владимирской области насчитывалось 140 пунктов приема грибов и грибоварен.

К сороковому году на полках магазинов уже стояло много видов консервированных грибов в банках, бочках, в овощных магазинах висели связки сушеных грибов. В пятидесятые ассортимент грибов стал еще шире, так как в войну активно работала сеть закупок грибов и грибоварен.

Но с приходом Хрущева провели реорганизацию Потребсоюза. Если раньше у организации был конкретный план по закупке у колхозов и совхозов грибов, то генсек отменил "обязаловку". А вместе с нею - и обязательные бонусы, которые можно было менять на дефицитные товары.

Потребсоюз проявил добросердечие, рапортовав, что закупочные цены на грибы будут увеличены, и сборщики охотнее будут охотно сдавать продукцию. Но это сработало лишь с яблоками и картошкой.

А что касется грибов, то даже при увеличенных ценах на их покупку заинтересованности у колхозов не было - как и выгоды от грибоварен. Консервные заводы брали эту продукцию по тем же самым ценам у колхозников, а колхозы были обязаны содержать грибоварни, при необходимости оплачивать ремонт помещений, закупать дрова и обеспечивать зарплату сотрудников. А еще - тару и доставку до консервных заводов.

Не удивительно, что грибоварни одна за другой закрылись. В семидесятых из грибных консервов осталась только капустная солянка с грибами.

В брежневское время тоже решили этим промыслом не заниматься - грибы отдали на откуп рынкам и базарам. Сегодня если грибы на прилавках и появляются, то только фермерские, и не в каждом магазине. А в больших сетевых маркетах полки уставлены китайскими грибами, которые нередко выдают за русские опята, грузди и боровики.