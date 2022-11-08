Бакби: США готовятся к сокращению помощи Киеву под давлением общества

В Соединенных Штатах Америки заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества.

8 ноября авторитетное американское издание 19Fortyfive опубликовало статью, в которой говорится, что эксперт в сфере обороны и безопасности США Джек Бакби сообщает, о том, что возможно правительство США готовится к тому моменту, когда американцы захотят, чтобы финансирование Украины сократилось, а президенты Украины и России сели за стол переговоров.

Бакби заявляет, что на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Штатах становятся все менее популярной затеей поддерживать Киев и больше не смогут демократы продавать эту идею своим избирателям так, как большинство американцев не считают внешнюю политику самой насущной проблемой.