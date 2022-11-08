Светлана Савицкая стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос, но сейчас ее имя почти забыто

Среди первых космонавтов имя Светланы Савицкой упоминается редко, а ведь именно она вошла в число первых женщин, которым доверили выход в открытый космос.

Несмотря на то, что Савицкая не стала звездой среди космонавтов, ее деятельность оценили на государственном уровне. Она удостоена многих наград и даже воинского звания.

А все начиналось, как это обычно и бывает, в семье. Отец Светланы был маршалом авиации, поэтому интерес девочки к небу появился еще в детстве. Но амбициозной Светлане мало было стать летчицей, ее манил космос. Ее кумиром был знаменитый космонавт Герман Титов.

Поэтому выбор Светланы в пользу пилотажного спорта никого не удивил. Она достигла в нем впечатляющих результатов, и в 1970-м году ей удалось трижды победить и поставить рекорды в прыжках с парашютом.

Потом Светлана Савицкая стала работать летчицей-испытателем. Она обкатывала реактивные самолеты, с каждым разом совершенствуя технически свою манеру пилотирования. В итоге она стала автором восемнадцати рекордов.

При таком послужном списке Савицкую не могли не заметить, и в 1980-м году она была зачислена в группу космонавтов. При полете она проявляла невероятную смелость: осуществила металлическую пайку в открытом космосе, занималась медицинскими экспериментами на орбите.

Коллеги отмечали, что Светлана Савицкая была профессионалом с большой буквы, ответственным и самостоятельным, и очень не любила, когда ей пытались помочь. Она все предпочитала делать сама.

О личной жизни Светланы Савицкой известно относительно немного. Она сама постаралась минимизировать вмешательство общественности в частную жизнь. Она вышла замуж за летчика и инженера Виктора Хатковского. В 1986-м году у них появился на свет сын Константин, который, когда вырос стал работать в Федерации практической стрельбы. Это и неудивительно, с такой-то мамой!

По мнению Савицкой, любой человек независимо от пола, может добиться поставленных целей, главное, понять, к чему у тебя есть талант, и реализовывать его в полной мере. Несмотря на то, что слава Валентины Терешковой оставляла ее достижения несколько в тени, Светлана ничуть не в обиде на судьбу.

Сегодня знаменитая летчица и космонавт занимается научной деятельностью, а также преподает в университете. Активна Светлана Савицкая и в общественно-политической сфере. Она является одним из депутатов Государственной Думы России.

По натуре она человек скромный, но прямолинейный. Возможно, как раз поэтому, ее любят не все во власти, а потому предпочитают о ее достижениях лишний раз не вспоминать. Но отказываться от своих убеждений и угождать точно не в характере Светланы Савицкой.