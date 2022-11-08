В Луизиане поступило сообщение о бомбе на избирательном участке

В Луизиане, где проходит голосование, поступило сообщение о минировании избирательного учаска.

Как передает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти, в Луизиане, где проходят промежуточные выборы в конгресс пришлось перенести избирательный участок из одной в другую из-за сообщения о бомбе.

Местом возможного теракта стала школа Kenner Discovery в 20 минутах от Нового Орлеана, так же ранее сообщалось, что на прошлой неделе в полицию уже поступали угрозы минирования данной школы, в тот раз пришлось эвакуировать учащихся.