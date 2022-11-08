Спикер Одесской ОВА Братчук анонсировал снос памятника Екатерине ІІ в Одессе

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в ближайшее время памятник Екатерине ІІ в Одессе будет демонтирован.

8 ноября спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире украинского телемарафона «Единые новости» заявил о том, что в ближайшее время памятник Екатерине II в Одессе будет снесён.

Братчук также добавил, что памятник основателям Одессы на Екатерининской площади после демонтажа будет передан в музей, в то время как фигура российской императрицы Екатерины II будет находиться «в безопасном месте».