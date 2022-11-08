Президент Тайваня: есть реальная угроза нападения Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что существует реальная угроза нападения Китая.

Она отметила, что этой не раздувание шумихи, а то, что действительно может произойти. Инвэнь призвала быть к этому готовыми.

Ранее заместитель главы Минобороны США по политическим делам Колин Колл сообщил, что Китай не демонстрирует намерений провести военную операцию на Тайване.

При этом китайская сторона намерена сформировать «новую норму», чтобы в мировом сообществе согласились с позицией Пекина по этому вопросу.