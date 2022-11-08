Reuters: Илон Маск обеднел на $70 млрд из-за покупки Twitter
2022-11-08 23:57
Американский миллиардер Илон Маск стал беднее на $70 миллиардов из-за покупки Twitter.
8 ноября информационное агентство Reuters рассказало о том, как решение о совершении сделки по покупке американской социальной сети Twitter на 44 миллиарда долларов отразилось на состоянии Илона Маска, являющегося самым богатым человеком в мире.
Согласно информации Reuters, Маск потерял 70 миллиардов долларов с апреля текущего года, когда американский предприниматель впервые сообщил о своём желании купить компанию Twitter.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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