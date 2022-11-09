Германия почти на 100% заполнила газовые хранилища

Немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что к 8 ноября подземные газовые хранилища были заполнены на 99,54%.

По данным регулятора, в хранилищах находится порядка 22,6 млрд кубометров газа. При этом самое крупное газовое хранилище страны Rehden заполнено на 93,75%.

Агентство также сообщает, что 24-30 октября в стране зафиксировано потребление газа ниже среднего уровня за 4 года.

Это объясняется теплой погодой. Регулятор указал на колебания спотовых цен, которые по-прежнему остаются высокими.