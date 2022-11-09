Германия почти на 100% заполнила газовые хранилища
2022-11-09 00:04
Немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что к 8 ноября подземные газовые хранилища были заполнены на 99,54%.
По данным регулятора, в хранилищах находится порядка 22,6 млрд кубометров газа. При этом самое крупное газовое хранилище страны Rehden заполнено на 93,75%.
Агентство также сообщает, что 24-30 октября в стране зафиксировано потребление газа ниже среднего уровня за 4 года.
Это объясняется теплой погодой. Регулятор указал на колебания спотовых цен, которые по-прежнему остаются высокими.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->