Лидер группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в 76 лет
2022-11-09 00:09
В аккаунте группы Nazareth в Facebook появилась информация о смерти Дэна Маккафети, ее лидера и основателя. Ему было 76 лет.
Маккаферти родом из Шотландии. С 1965 года он выступал с группой Shadettes, которая в 1968 году была переименована в Nazareth.
В 1990 году группа приезжала в СССР и выступала в СК «Олимпийский» в Москве. Прощальный тур по России состоялся в 2013 году.
У Дэна Маккаферти было заболевание дыхательных путей.
Опубликовано: Светлана Репина
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