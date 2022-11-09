Лидер группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в 76 лет

В аккаунте группы Nazareth в Facebook появилась информация о смерти Дэна Маккафети, ее лидера и основателя. Ему было 76 лет.

Маккаферти родом из Шотландии. С 1965 года он выступал с группой Shadettes, которая в 1968 году была переименована в Nazareth.

В 1990 году группа приезжала в СССР и выступала в СК «Олимпийский» в Москве. Прощальный тур по России состоялся в 2013 году.

У Дэна Маккаферти было заболевание дыхательных путей.