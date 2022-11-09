На климатическом саммите в Египте показали незапланированное видеообращение Зеленского

На климатическом саммите в Египте состоялось видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского, которое не было запланировано ранее.

Украинский лидер обвинил Россию в энергетическом кризисе. Он раскритиковал тех, кто готов оказывать финансовую помощь в борьбе с изменением климата только на словах.

Ранее экоактивисты выразили возмущение по поводу блюд, которые предлагались участникам климатического саммита.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш заявил, что меры Рамочной конвенции ООН об изменении климата не являются достаточными.