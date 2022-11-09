Бывший член ОПГ рассказал о подготовке покушения на президента Сербии Вучича
2022-11-09 00:30
Бывший член ОПГ Срджан Лалич во время судебного заседания рассказал, как готовилось покушение на президента страны Александра Вучича.
По словам Лалича, глава черногорского мафиозного клана оказывал финансовую и другую помощь представителям спецслужбы, которые собирались свергнуть политические структуры в Сербии.
На пост главы государства планировалось поставить человека, который действовал бы в интересах этого клана.
При этом Вучич представлял собой самую большую помеху на пути к реализации данного плана.
Опубликовано: Светлана Репина
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