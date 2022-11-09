Бывший член ОПГ рассказал о подготовке покушения на президента Сербии Вучича

Бывший член ОПГ Срджан Лалич во время судебного заседания рассказал, как готовилось покушение на президента страны Александра Вучича.

По словам Лалича, глава черногорского мафиозного клана оказывал финансовую и другую помощь представителям спецслужбы, которые собирались свергнуть политические структуры в Сербии.

На пост главы государства планировалось поставить человека, который действовал бы в интересах этого клана.

При этом Вучич представлял собой самую большую помеху на пути к реализации данного плана.