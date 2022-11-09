Сталлоне рассказал, что отказался от зарплаты в 34 млн долларов и теперь жалеет об этом

Сильвестр Сталлоне признался, что жалеет о некоторых моментах совей жизни, например, об отказе от зарплаты в 34 млн долларов.

По его словам, после съемок в фильме Рэмбо III ему предложили сняться в четвертой части, пообещав за это 34 млн долларов.

Но актер отказался. Сейчас он считает, что эта сумма в 1980 годах эквивалентна 85 млн долларов сейчас.

Сильвестр Сталлоне также жалеет о том, что потерял много времени впустую.