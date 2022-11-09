Госдепартамент США анонсировал переговоры с Россией
2022-11-09 00:53
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США и Россия в ближайшее время проведут встречу двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
По его словам, работа комиссии будет вестись на условиях полной конфиденциальности.
При этом Прайс отметил, что США рассчитывают на конструктивные переговоры.
Ранее сообщалось, что Россия и США могут возобновить инспекцию объектов ядерного оружия. Это предусмотрено договором СНВ.
Опубликовано: Светлана Репина
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