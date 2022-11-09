Шварценеггер рассказал, как хитростью заставил Сталлоне сняться в ужасной роли
2022-11-09 01:27
Сейчас Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне хорошие друзья, но в 1980-1990-х годах между ними было серьезное соперничество.
Актеры часто конкурировали за роли в боевиках. Однажды в руки Шварценеггеру попал очень плохой сценарий, и он пустил слух, что собирается сняться в этом фильме.
Эти слухи дошли до Сталлоне, и он сделал все, чтобы получить эту роль. Шварценеггер злорадствовал, а Сталлоне сыграл в провальном фильме «Стой! Иначе моя мама будет стрелять».
В своем интервью Hollywood Reporter Сталлоне назвал своего бывшего заклятого врага «очень мудрым» и сказал, что теперь они смеются над старыми временами.
Опубликовано: Светлана Репина
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