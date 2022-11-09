США расширила санкционный список против Северной Кореи

Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка против Китайской Народно-Демократической Республики

Министерство финансов США на своём официальном сайте сообщило о добавлении двух физических лиц в санкционный список по отношению к КНДР, в котором заявляется, что данные лица могут быть с связаны с авиакомпанией Северной Кореи Air Koryo, находящаяся под санкциями Америки.

В своём пресс-релизе Госдепартамент США подчеркнул, что данные физлица помогали Air Koryo в перевозке товаров для ядерной программы Пхеньяна, так же следует добавить, что ранее Америка ввела санкции на криптовалютный сервис Tornado Cash, который по их мнению мог использоваться для отмывания виртуальных денег на сумму свыше 7 млрд долларов.