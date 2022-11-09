В США один билет выиграл рекордный джекпот Powerball в размере 2,04 млрд долларов
2022-11-09 01:33
Один билет выиграл рекордный джекпот в размере 2,04 млрд долларов в крупнейшем розыгрыше Powerball за всю историю.
По данным Калифорнийской лотереи, билет был продан в сервисном центре Джо в Альтадене, штат Калифорния, в округе Лос-Анджелес.
Победители джекпота могут либо получить деньги в виде немедленной единовременной выплаты наличными, либо в виде 30 ежегодных платежей в течение 29 лет.
Билеты стоят 2 доллара и продаются в 45 штатах США.
Опубликовано: Светлана Репина
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