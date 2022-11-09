Принцесса Норвегии отказалась от королевских обязанностей из-за своего жениха-шамана
Принцесса Марта Луиза, дочь короля Норвегии Харальда, заявила, что больше не будет официально представлять норвежский королевский дом из-за вопросов, связанных с ее женихом.
51-летняя принцесса, занимающая четвертое место в очереди на норвежский престол, в июне обручилась с Дуреком Верреттом, американцем, который на своем веб-сайте называет себя шаманом и целителем.
Принцесса сохранит свой титул, но во дворце заявили, что она сообщила организациям, где она являлась покровителем об отказе от этой роли.
В заявлении дворца говорится, что пара «уточнит различие между своей собственной деятельностью и королевским домом» и не будет использовать титул принцессы или ссылаться на членов королевской семьи в социальных сетях или коммерческой деятельности.
Опубликовано: Светлана Репина
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