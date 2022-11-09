В США 20 млн домохозяйств задолжали 16 млрд долларов за коммунальные услуги

По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи в области энергетики (NEADA), примерно 20 млн домохозяйств в США имеют долги по счетам за коммунальные услуги.

Это каждое шестое домохозяйство, причем общая сумма задолженности превысила 16 млрд долларов. Средний размер долга на одну семью составляет 788 долларов.

Цены на электроэнергию резко выросли в этом году из-за стремительного роста стоимости природного газа. По данным Управления энергетической информации, природный газ является крупнейшим источником производства электроэнергии в США.

Бюро трудовой статистики сообщило, что сентябрьские цены на электроэнергию выросли на 15,5% по сравнению с прошлым годом. А всего месяцем ранее этот показатель зафиксировал самый большой 12-месячный рост с августа 1981 года.