Трамп призывает к протестам из-за массовых сбоев и нарушений на выборах в Конгресс
2022-11-09 01:55
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в своей соцсети Truth Social о многочисленных сбоях, которыми сопровождаются нынешние выборы в Конгресс.
Например, он указал на отсутствие бюллетеней в Детройте. По его словам, в некоторых случаях людям, приходящим на участки, сообщают, что они уже проголосовали.
В Аризоне в устройствах для голосования происходят сбои там, где живут сторонники республиканцев.
Дональд Трамп заявил, что нарушения фиксируются во многих местах и призвал своих сторонников протестовать.
Опубликовано: Светлана Репина
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