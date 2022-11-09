Трамп призывает к протестам из-за массовых сбоев и нарушений на выборах в Конгресс

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в своей соцсети Truth Social о многочисленных сбоях, которыми сопровождаются нынешние выборы в Конгресс.

Например, он указал на отсутствие бюллетеней в Детройте. По его словам, в некоторых случаях людям, приходящим на участки, сообщают, что они уже проголосовали.

В Аризоне в устройствах для голосования происходят сбои там, где живут сторонники республиканцев.

Дональд Трамп заявил, что нарушения фиксируются во многих местах и призвал своих сторонников протестовать.