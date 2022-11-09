У звезды фильма «Крокодил Данди» Пола Хогана серьезные проблемы со здоровьем
2022-11-09 02:14
83-летний актер Пол Хоган, который сыграл главную роль в трех сериях фильма «Крокодил Данди», сейчас живет в Лос-Анджелесе с 24-летним сыном Чансом.
Недавно Хоган прошел курс лечения от заболевания почек, из-за которого лишился значительной части мышечной массы.
Он рассказал журналистам, что сейчас на в состоянии даже открыть банку самостоятельно и просит делать это своего сына.
Хоган давно живет в Америке, но сейчас он хочет вернуться в Лос-Анджелес. Проблема в том, что он не желает расставаться с сыном, который не планирует уезжать из США.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->