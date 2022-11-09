Эксперты рассказали, какие комнатные цветы нужно пересаживать в ноябре.
Ноябрь не лучшее время для пересадок, и желательно комнатные растения в этот период вообще не беспокоить. Однако некоторые зеленые питомцы отлично переносят эту процедуру именно в конце осени.
Накануне зимы можно пересадить такие растения, как хлорофитум, аспарагус домашний, нарцисс, глоксиния, домашняя лилия, лианы (любые), диффенбахия.
Пересадка допускается только в том случае, если растение не находится в состоянии цветения. Цветущие экземпляры во время пересаживания испытают стресс, следствием которого будет опавшая листва или потеря бутонов.
В некоторых случаях приходится делать исключение, допускающее пересадку во время цветения. Это возможно, например, при покупке нового растения, или если горшок с цветком уронили и разбили.
Как пересаживать
Земляной ком пролить водой.
Керамзит обеззаразить раствором марганцовки, подсушить.
Продезинфицировать тару для посадки антисептиком, просушить.
Уложить керамзит на дно горшка, толщина слоя - до 2 см.
Всыпать землю до половины тары.
Вынуть растение из вазона, перенести его в новый грунт.
Расправить корешки, засыпать землей, не доходя до края горшка на 1 см.
Утрамбовать грунт и увлажнить.
Перед погружением растения в новую почву надо смыть всю налипшую старую землю с корней. Их следует хорошо осмотреть: есть ли повреждения или загнивание.
Проблемные места зачищаются и обрабатываются зеленкой.
Все работы проводятся в перчатках, они позволят сохранить руки в чистоте, а корневую систему растения от повреждения ногтями.
Опубликовано: Храмова Оксана
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