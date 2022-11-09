Эксперты рассказали, какие комнатные цветы нужно пересаживать в ноябре.

Ноябрь не лучшее время для пересадок, и желательно комнатные растения в этот период вообще не беспокоить. Однако некоторые зеленые питомцы отлично переносят эту процедуру именно в конце осени.

Накануне зимы можно пересадить такие растения, как хлорофитум, аспарагус домашний, нарцисс, глоксиния, домашняя лилия, лианы (любые), диффенбахия.

Пересадка допускается только в том случае, если растение не находится в состоянии цветения. Цветущие экземпляры во время пересаживания испытают стресс, следствием которого будет опавшая листва или потеря бутонов.

В некоторых случаях приходится делать исключение, допускающее пересадку во время цветения. Это возможно, например, при покупке нового растения, или если горшок с цветком уронили и разбили.

Как пересаживать

Земляной ком пролить водой.

Керамзит обеззаразить раствором марганцовки, подсушить.

Продезинфицировать тару для посадки антисептиком, просушить.

Уложить керамзит на дно горшка, толщина слоя - до 2 см.

Всыпать землю до половины тары.

Вынуть растение из вазона, перенести его в новый грунт.

Расправить корешки, засыпать землей, не доходя до края горшка на 1 см.

Утрамбовать грунт и увлажнить.

Перед погружением растения в новую почву надо смыть всю налипшую старую землю с корней. Их следует хорошо осмотреть: есть ли повреждения или загнивание.

Проблемные места зачищаются и обрабатываются зеленкой.

Все работы проводятся в перчатках, они позволят сохранить руки в чистоте, а корневую систему растения от повреждения ногтями.