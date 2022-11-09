Китай предложил выкупить весь внешний долг Сальвадора

Вице-президент Сальвадора Феликс Уллоа сообщил Bloomberg, что Китай предложил выкупить весь проблемный внешний долг его страны.

При этом он отметил, что Сальвадор не собирается заключать сделку, пока тщательно не изучит все условия.

S&P Global Ratings присвоило Сальвадору долговой рейтинг CCC+, что на семь уровней ниже инвестиционного уровня.

По словам Уллоа, правительство может использовать так называемые специальные права заимствования или резервные активы, хранящиеся в Международном валютном фонде.