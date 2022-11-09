В Великобритании первый министр без портфеля ушел в отставку после обвинений в аморальном поведении

Министр британского кабинета Гэвин Уильямсон объявил о своей отставке из нового консервативного правительства во вторник вечером после обвинений в «аморальном поведении» и отправке неуместных сообщений депутатам и бывшим коллегам.

«Как вам известно, продолжается процедура подачи жалоб на сообщения, которые я отправил коллеге», — написал Гэвин Уильямсон, государственный министр без портфеля, в письме премьер-министру Риши Сунаку и поделился им в Twitter.

«Были выдвинуты и другие обвинения, и они отвлекают внимание от хорошей работы этого правительства», — добавил он, прежде чем объявить об уходе в отставку.

Его отставка — первая отставка нового консервативного правительства, сформированного две недели назад, произошла после серии разоблачений оскорбительных и угрожающих сообщений, которые он якобы отправлял.

Гэвин Уильямсон - представитель силового блока и министр обороны Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.