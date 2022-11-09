В Париже ожидается «марш белых» после убийства мигрантами 12-летней девочки

В Париже может быть организован «марш белых» на котором ожидается присутствие родителей зверски убитой школьницы, сообщает BFMTV.

На данный момент дата и время этой встречи пока не известны, но многие политики выступают за его проведение.

Несколько недель назад это дело вызвало волну эмоций в стране. Подозрение пало на 24-летнюю женщину, проживающую в одном доме с Лолой и ее матерью.

Ей было предъявлено обвинение в «убийстве и изнасиловании с применением пыток и варварских действий в отношении несовершеннолетней в возрасте до 15 лет». Она помещена под стражу.

Ранее родители Лолы попросили не использовать публично имя и фото их дочери в политических целях.

Париж в последние месяцы захлестнула волна преступлений, связанных с изнасилованиями женщин бездомными мигрантами, часто нелегально проживающими во Франции.