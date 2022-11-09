CNN: на выборах в конгресс США лидируют республиканцы
2022-11-09 06:43
CNN рассказала о том, что Республиканская партия вырвалась вперед на выборах в конгресс США.
Республиканская и Демократическая партия имеют пока равное число мест сенате, но на выборах в конгресс республиканцы вырвались вперед - 134 против 80 мест, сообщает CNN. Для парламентского большинства необходимо 218 мест, уточняет телеканал.
Если в сенате представительство обеих партий останется равным, то решающим голосом станет мнение вице-президента. В настоящий момент этот пост занимает Камала Харрис. Она представляет Демократическую партию США.
Подсчет голосов продолжается.
Опубликовано: Максим Алексеев
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