NASA снова отложило старт лунной миссии Artemis 1 из-за урагана «Николь»

Старт беспилотной лунной миссии Artemis 1, которая в последний раз планировалась на 14 ноября, теперь должен состояться 16 ноября на мысе Канаверал в американском штате Флорида, сообщил во вторник в Twitter менеджер NASA Джим Фри.

По данным NASA, для нового пуска предусмотрено двухчасовое временное окно с 1:04 ночи (по местному времени, 7:04 утра по центральноевропейскому времени). Датой замены было назначено 19 ноября.

На Флориду надвигается ураган «Николь», который и стал причиной очередной отсрочки запуска миссии.

Это уже третья отсрочка Artemis 1 всего за несколько месяцев. Предыдущие были связаны с проблемами в заправке ступени суперракеты SLS.