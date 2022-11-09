Япония проведет первые учения по обороне спорных с Китаем территорий

Агентство Yomuri сообщала о первых военно-морских учениях Японии по обороне острова Сэнкаку, спорного с Китаем.

Япония до конца этого года проведет военно-морские учения по обороне спорного с Китаем острова Сэнкаку, сообщает агентство Yomiuri.

"Морские силы и Береговая охрана Японии проведут военно-морские учения по отражению нападения на остров Сэнкаку и префектуру Окинава", - говорится в публикации.

Необитаемый остров Сэнкаку в настоящий момент находится под контролем Японии, однако претензии на него выдвигают Китай и Тайвань. В Токио настаивают на отсутствии каких-либо территориальных споров о принадлежности острова.