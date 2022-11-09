Япония проведет первые учения по обороне спорных с Китаем территорий
2022-11-09 07:15
Агентство Yomuri сообщала о первых военно-морских учениях Японии по обороне острова Сэнкаку, спорного с Китаем.
Япония до конца этого года проведет военно-морские учения по обороне спорного с Китаем острова Сэнкаку, сообщает агентство Yomiuri.
"Морские силы и Береговая охрана Японии проведут военно-морские учения по отражению нападения на остров Сэнкаку и префектуру Окинава", - говорится в публикации.
Необитаемый остров Сэнкаку в настоящий момент находится под контролем Японии, однако претензии на него выдвигают Китай и Тайвань. В Токио настаивают на отсутствии каких-либо территориальных споров о принадлежности острова.
Опубликовано: Максим Алексеев
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время