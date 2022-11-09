Суперкомпьютер World One назвал дату гибели человечества

Лорак разозлила украинцев своим отдыхом в Испании в сложное для родины время

Украина давно занесла свою певицу Ани Лорак в санкционный список. Соотечественники считают, что вправе осуждать землячку за отдых в Испании в сложное для страны время, куда певица не может приехать теперь.

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