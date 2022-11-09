Суперкомпьютер World One назвал дату гибели человечества
2022-11-09 07:58
Компьютер, предназначенный для определения цивилизационных закономерностей, определил дату вымирания человечества.
Суперкомпьютер World One, предназначенный для вычисления цивилизационных закономерностей, назвал дату гибели человечества, сообщает The Daily Star.
"Согласно подсчетам компьютера, гибель человечества настанет в период с 2040 по 2050 годы по причине негативных последствий загрязнения окружающей среды. Ситуацию не изменит ни переход к зеленой энергетике, ни сокращение рождаемости.", - пишет британское издание.
Ранее суперкомпьютер World One определял 2020 год, как крайне критический для человечества.
Опубликовано: Максим Алексеев
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