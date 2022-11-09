Рогов уверен, что в Запорожье на стороне Киева воюют откомандированные польские военные
Большое количество польских наемников в Запорожье и на Херсонщине вызывает подозрение у представителей администрации областей.
Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Украина ввела польских военных в Запорожье.
«Формально они все в Иностранном легионе ВС Украины, но мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наемников из Польши найти было бы тяжело», - сказал Рогов.
Ранее представитель администрации Херсонской области Стремоусов также отмечал, что в боях за Снигиревку принимает участие большое количество польских наемников.
Напомним, что по одному из сценариев озвученному СВР России Польша введет свои войска на Украину, чтобы затем захватить ее западные области.
Опубликовано: Тарас Медведев
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время