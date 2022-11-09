Рогов уверен, что в Запорожье на стороне Киева воюют откомандированные польские военные

Большое количество польских наемников в Запорожье и на Херсонщине вызывает подозрение у представителей администрации областей.

Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Украина ввела польских военных в Запорожье.

«Формально они все в Иностранном легионе ВС Украины, но мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наемников из Польши найти было бы тяжело», - сказал Рогов.

Ранее представитель администрации Херсонской области Стремоусов также отмечал, что в боях за Снигиревку принимает участие большое количество польских наемников.

Напомним, что по одному из сценариев озвученному СВР России Польша введет свои войска на Украину, чтобы затем захватить ее западные области.