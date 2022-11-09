NBC предсказал победу республиканцев на выборах в конгресс США

APS
2022-11-09 08:23

Американские телеканал предсказал победу Республиканской партии на выборах в конгресс США.

Республиканская партия установит контроль над конгрессом на промежуточных выборах в США, сообщает телеканал NBC.

"Республиканцы займуи 219 мест в конгрессе, республиканцы - 2016", - делится мнением телеканал.

Для установления контроля над конгрессом США необходимо занять 218 мест, напоминает NBC.

Опубликовано: Максим Алексеев