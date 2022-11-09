NBC предсказал победу республиканцев на выборах в конгресс США
2022-11-09 08:23
Американские телеканал предсказал победу Республиканской партии на выборах в конгресс США.
Республиканская партия установит контроль над конгрессом на промежуточных выборах в США, сообщает телеканал NBC.
"Республиканцы займуи 219 мест в конгрессе, республиканцы - 2016", - делится мнением телеканал.
Для установления контроля над конгрессом США необходимо занять 218 мест, напоминает NBC.
Опубликовано: Максим Алексеев
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