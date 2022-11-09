Скандальная Нэнси Пелоси переизбрана на второй срок в конгресс США
2022-11-09 08:33
Действующий спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбрали на второй срок в конгресс США.
Действующий спикер палаты представителей Нэнси Пелоси побеждает на выборах в Сан-Франциско, набрав 82% голосов, сообщает телеканал NBC.
Нэнси Пелоси в палате представителей США с 1987 года. На момент окончания полномочий ей будет 84 года. В парламенте США она пробудет 37 лет.
В случае победы на выборах республиканцев, Пелоси потеряет пост спикера палаты представителей, так как она представляет Демократическую партию.
Ранее Пелоси стала фигуранткой внешнеполитического скандала в связи со своим прибытием Тайвань, что обострило отношения США и Китая.
Опубликовано: Максим Алексеев
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