Партия Байдена проиграла выборы в Палату представителей США
На выборах в Палату представителей победила партия республиканцев, набрав большинство.
В Соединенных Штатах Америки завершился подсчет голосов на выборах в Палату представителей Конгресса.
По итогам выборов, партия демократов получила 216 мест в Палате представителей против 219 мест, которые получили республиканцы.
"Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC: набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев (для большинства нужно 218)", - пишет РИА Новости.
Из-за этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси лишится своего поста, так как на этой должности может находиться лишь член партии, которая получила большинство.
Опубликовано: Николай Скира
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