Партия Байдена проиграла выборы в Палату представителей США

На выборах в Палату представителей победила партия республиканцев, набрав большинство.

В Соединенных Штатах Америки завершился подсчет голосов на выборах в Палату представителей Конгресса.

По итогам выборов, партия демократов получила 216 мест в Палате представителей против 219 мест, которые получили республиканцы.

"Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC: набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев (для большинства нужно 218)", - пишет РИА Новости.

Из-за этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси лишится своего поста, так как на этой должности может находиться лишь член партии, которая получила большинство.