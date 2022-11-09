Суперкомпьютер World One предсказал конец человечества в 2050 году

В 2050 году может наступить конец света. Так посчитал Суперкомпьютер World One.

Многие задаются вопросом о том, когда же может наступить конец света. Ответ на этот вопрос дал Суперкомпьютер World One.

Данный компьютер запрограммирован высчитывать вероятность различных закономерностей человеческой цивилизации.

Суперкомпьютер World One подсчитал, что человечество может встретить свой конец в 2050 году. Одной из причин станет загрязнение экологии.

"Как рассчитал компьютер, разработанный по заказу Римского клуба в 1970-х годах, крах цивилизации случится в 2050-м году. Причиной конца света будет деятельность людей, в том числе, загрязнение экологии", - пишет "Комсомолка".