Генерал Вилье: французская армия не выдержит войны высокой интенсивности

Бывший начальник Генерального штаба ВС Франции высказался о неспособности армии вести войну высокой интенсивности.

Вооруженные силы Франции не выдержат войны высокой интенсивности, заявил бывший начальник Генерального штаба генерал Пьер де Вилье. Армии нужен куда больший оборонный бюджет, чем есть сейчас, подчеркнул он.

"Необходимо увеличивать военный бюджет. Он растет на 1,7 миллиарда евро в год, а в 2023 году - на 3 миллиарда. Но этого мало", - сказал генерал.

Вилье заявил, что морские силы Франции нуждаются в новых атомных подводных лодках, нуждаются в модернизации и сухопутные войска.

По сведениям Global Firepower Вооруженные силы Франции занимают первое место в Европе по своей оснащенности и боеготовности.

