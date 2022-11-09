NBC: республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей США
2022-11-09 09:14
NBC сообщает, что республиканцы получили 218 кресел в палате представителей против 217 у демократов
9 ноября американский телеканал NBC сообщил, что выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов.
По предварительным данным Республиканская партия получает 218 мест на выборах в палату представителей Соединенных Штатов Америки, а остальные 217 мест достаются Демократической партии.
По данным NBC, на выборах в сенат обе партии предварительно занимают по 46 кресел, борьба за оставшиеся восемь мест пока продолжается.
Опубликовано: Елена Калиновская
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