NBC: республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей США

NBC сообщает, что республиканцы получили 218 кресел в палате представителей против 217 у демократов

9 ноября американский телеканал NBC сообщил, что выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов.

По предварительным данным Республиканская партия получает 218 мест на выборах в палату представителей Соединенных Штатов Америки, а остальные 217 мест достаются Демократической партии.

По данным NBC, на выборах в сенат обе партии предварительно занимают по 46 кресел, борьба за оставшиеся восемь мест пока продолжается.