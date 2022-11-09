Скончался бывший лидер Nazareth Дэн МакКафферти

Музыкант шотландской рок-группы «Назарет» ушел из жизни на 77-м году жизни, последний раз он выступал на сцене в 2015 году.

О смерти Дэна МакКафферти в соцсетях написал бас-гитарист группы Пит Эгнью. Он признался, что это "самое печальное сообщение", которое он когда-либо делал.

Гитарист добавил, что он потерял лучшего друга, семья Дэна - любящего отца. А мир лишился одного из великих певцов современности, сообщает Рамблер.

Фанаты в комментариях высказали слова уважения МакКафферти, подчеркнув, что искренне потрясены новостью.

По данным портала, в последний раз Дэн МакКафферти выступал на сцене в 2015 году - во время фестиваля Legends of Rock.

В начале 90-х «Назарет» был одной из первых западных рок-групп, приехавших в СССР с серией концертов. Зрители так тепло приняла рокеров из Шотландии, что они стали приезжать на регулярной основе.