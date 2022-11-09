«Встал и ушел!»: Киркоров во время концерта отхлестал зрителя букетом

Поп-король в последнее время попадает в скандалы, поклонники гадают, что случилось с кумиром.

Еще не успели остыть сплетни после "голого" наряда, в котором Филипп Киркоров вышел на сцену в Казахстане, до конца не утихла его перепалка с Наргиз и Боней, как появилась новая тема для обсуждения - конфликт певца со зрителем, сообщает Экспресс-газета.

Теперь в Сети распространилось видео, которое выложил один из пользователей TikTok. На нем видно, как Филипп Бедросович почему-то отхлестал зрителя букетом.

И это не все: тот же пользователь опубликовал другой, не менее любопытный ролик с участием Киркорова. На нем недовольный поп-король с охапкой цветов в руках прогоняет из зала кого-то из купивших билеты. Что или кто так разгревали артиста, - неизвестно.

«Уйди отсюда! Встал и ушел! Встал и ушел отсюда!» — громко твердил в микрофон певец, пока поклонники протягивали ему букеты.

Остается ждать, как прокомментирует это сам Филипп Бедросович. Ранее он уже неловко оправдывался за выход на сцену в неглиже, утверждая, что его "подставили", оставив без шортов перед выходом в зал.