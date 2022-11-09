Покинувший Россию Валерий Меладзе выступил на концерте в Москве

Певец спел на дне рождения спортсменки, тренера, блогера Валерии Чекалиной, и был встречен бурными овациями.

Валерий Меладзе, которого и раньше "подозревали" в том, что он после отъезда из России выступает на корпоративах, вероятно, вернулся в Москву окончательно.

Как сообщает 5-tv.ru, артист спел на концерте, посвященном дню рождения российской спортсменки, тренера и блогерши Валерии Чекалиной.

Женская аудитория шумно обрадовалась, узнав о выступлении музыканта.

Ранее Валерия Меладзе, осудившего спецоперацию на Украине, видели в России в сентябре. Звезда приехал на свадьбу своей дочери Софико.

Подписчики предположили, что заработки в России все-таки больше, чем за границей. И отметили, что резких заявлений Валерий тоже больше не делает.