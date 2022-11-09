CNN: республиканцы одерживают победу на выбора в Конгресс США

Телеканал CNN сообщил о лидерстве республиканцев в результате подсчёта голосов на промежуточных выборах в Соединённых Штатах.

9 ноября журналисты канала CNN сообщили, что в ходе голосования на промежуточных выборах стало известно о наличии примерно равного количества голосов на посты в сенате среду республиканцев и демократов, однако представители республиканской партии существенно вырвались вперёд по голосам в Конгресс.

К текущему моменту у республиканцев 169 мест в Конгрессе против 111 мест представителей демократической партии, что почти наверняка гарантирует будущее республиканское большинство в ведомстве.