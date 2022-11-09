Дачные эксперты подсказали, как избавить деревья от мха и лишайника

Из-за таких наростов они медленнее растут, ветки сохнут и отмирают. Кроме того, в этих местах собираются вредители.

Очищать деревья нужно ранней весной - до распускания почек, либо осенью - когда все плоды собраны. Перед обработкой осенью надо убрать все опавшие листья и сжечь их либо отправить в компост.

Для обработки взять 5 %-й раствор железного купороса (50 гр. средства на 1 л воды). Затем обработать стволы, скелетные ветви. Через неделю лишайники должны отпасть. Обрабатать надо и землю вокруг, чтобы защитить деревья от заболеваний на будущее.

Если на поверхности останется немного мха и лишайника, убрать остатки механическим способом. Для этого расстелить под деревьями плёнку, поцарапать ствол деревянной лопаткой, щёткой либо мешковиной. Собранный мох и лишайники сжечь.

Можно проредить сад. Осмотреть каждое дерево, срезать заросшие ветки. Деревья получат достаточное количество света и воздуха, а лишняя влага не будет собираться, что предотвратит условия для распространения мхов и лишайников.

Если наросты не очень густые, можно прибегнуть к упрощенному варианту очистки. Смешать 1 кг соли с 2 кг древесной золы, добавить 2 бруска натертого хозяйственного мыла, налить 10 л горячей воды, закипятить и остудить. Смазать стволы этой смесью.

Если лишайники появляются систематически, использовать антигрибковое средство "Скор" (по инструкции). А чистые деревья побелить раствором из 1,5 -2 кг гашеной извести на 10 л воды.