Киркоров ударил зрителя букетом роз на своем концерте в Казахстане
Филипп Киркоров не может остановиться и продолжает поражать окружающих своими выходками. В этот раз певец букетом отхлестал одного из зрителей его концерта.
Исполнитель Филипп Киркоров продолжает чудить. На одном из своих выступлений артист ударил фаната, сидящего в 1-ом ряду, по лицу букетом цветов.
О поведении Киркорова высказался писатель Михаил Шахназаров.
Блогер разместил в сети видео, где виден странный поступок знаменитости. Филипп Бедросович спускается со сцены с букетом роз в руках, приближается к зрителю в 1-ом ряду, и бьет того цветами прямо по лицу.
После звезда возвращается на сцену с укором глядя на поклонника, которого только что отхлестал.
Шахназаров поразился тому, как же нужно людей ненавидеть, чтобы позволять себе подобное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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