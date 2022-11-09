Киркоров ударил зрителя букетом роз на своем концерте в Казахстане

Филипп Киркоров не может остановиться и продолжает поражать окружающих своими выходками. В этот раз певец букетом отхлестал одного из зрителей его концерта.

Исполнитель Филипп Киркоров продолжает чудить. На одном из своих выступлений артист ударил фаната, сидящего в 1-ом ряду, по лицу букетом цветов.

О поведении Киркорова высказался писатель Михаил Шахназаров.

Блогер разместил в сети видео, где виден странный поступок знаменитости. Филипп Бедросович спускается со сцены с букетом роз в руках, приближается к зрителю в 1-ом ряду, и бьет того цветами прямо по лицу.

После звезда возвращается на сцену с укором глядя на поклонника, которого только что отхлестал.

Шахназаров поразился тому, как же нужно людей ненавидеть, чтобы позволять себе подобное.