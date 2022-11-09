Суперкомпьютер World One предсказал конец света в 2050 году из-за проблем с экологией

APS
2022-11-09 10:36

Мощнейшая вычислительная машина World One пришла к выводу, что конец света произойдёт в 2050 году.

9 ноября созданный по заказу Римского клуба в семидесятых годах прошлого столетия суперкомпьютер World One произвёл расчёты закономерностей современной человеческой цивилизации, сделав вывод о том, что тотальный конец человеческого рода наступит уже в 2050 году.

По мнению машины World One, причиной конца света послужат глобальные проблемы экологического характера, вызванные человеческой деятельностью, вредящей природе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей