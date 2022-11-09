Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
2022-11-09 10:40
Крупные европейские страны смогли заполнить национальные газохранилища почти на сто процентов.
Журналисты российской газеты "КоммерсантЪ" со ссылкой на мониторинговые агентства утверждают, что крупнейшие европейские державы обладают внушительными запасами газа, сумев заполнить собственные газохранилища почти на 100 процентов. Так, в Германии запасы газа составляют 99,54%, во Франции этот показатель близится к 99,9%, а в Италии — 95,5%.
При этом отмечается, что страны Евросоюза практически полностью прекратили импорт российского газа после начала военной операции в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
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