Врачи озвучили причину смерти основателя коллектива «Ласковый май»

Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, озвучили причину смерти основателя коллектива «Ласковый май».

Вчера скончался основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, который, по предварительным данным, ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Как утверждают врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, у мужчины оторвался тромб.

«Да, тромб оторвался. У его мамы врач был, сделал укол. Сергей накануне чувствовал себя хорошо, шутил." - рассказывает один из соседей звезды.