Врачи озвучили причину смерти основателя коллектива «Ласковый май»
2022-11-09 10:46
Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, озвучили причину смерти основателя коллектива «Ласковый май».
Вчера скончался основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, который, по предварительным данным, ушел из жизни из-за проблем с сердцем.
Как утверждают врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, у мужчины оторвался тромб.
«Да, тромб оторвался. У его мамы врач был, сделал укол. Сергей накануне чувствовал себя хорошо, шутил." - рассказывает один из соседей звезды.
Опубликовано: Илья Крылов
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