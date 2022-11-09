NBC: республиканцы победили демократов в борьбе за палату представителей США

Телеканал NBC утверждает, что представители республиканской партии заполучили большинство мест в американской палате представителей.

9 ноября американский телеканал NBC сообщил, что по итогам официального прогноза на основе предварительного подсчёта голосов избирателей на промежуточных выборах в Соединённых Штатах, республиканцы займут 219 мест в палате представителей, а демократы лишь 216 мест.

Примечательно, что для достижения показателей большинства, дающего контроль над палатой представителей США, республиканской партии необходимо было иметь 218 мест.