Дженнифер Лопес украсила своим фото обложку американского Vogue

Певица и актриса также дала интервью изданию, в котором рассказала о переменах в личной жизни и напомнила, что теперь она миссис Аффлек.

Дженнифер Лопес снялась для обложки декабрьского номера Vogue.

Впервые для этого журнала аактриса и певица снялась в 2005 году, а ее последняя обложка для издания датирована 2012 годом.

На титульном снимке звезда позирует в красном платье Valentino. Автор фото - Энни Лейбовиц, сам снимок - напоминание о кадре с певицей Эртой Китт, сделанном в 1952 году для Life легендарным фотографом XX века Гордоном Парксом.

53-летняя Дженнифер в интервью журналу прокомментировала изменения в своей личной жизни. Лопес в этом году вышла замуж за Бена Аффлека и взяла фамилию мужа.

"Люди по-прежнему называют меня Дженнифер Лопес. Но официально я - миссис Аффлек, потому что мы отныне единое целое. Муж и жена. Я горжусь этим. Это романтично. Это несет в себе традиции и романтику, и, возможно, я именно такая женщина, которой это нравится", — так объяснила звезда смену фамилии.