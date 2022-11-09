Издание Politico утверждает, что правительство США заставило Владимира Зеленского обратиться к Путину с просьбой о переговорах между Киевом и Москвой.

Журналисты американской газеты Politico утверждают, что недавнее утверждение Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией продиктовано прямым указанием властей Соединённых Штатов, поскольку недавно украинский президент подписал указ о запрете любых переговоров с Владимиром Путиным, а теперь решил его нарушить.

Примечательно, что накануне Зеленский сообщил, что готов к переговорам с правительством РФ, если российские войска покинут Украину и вернут Киеву все утраченные территории, также компенсировав убытки украинской стороне в ходе спецоперации, попутно наказав военных преступников и предоставив гарантии неповторения военного конфликта.