Politico: США заставили Зеленского попросить Россию о мирных переговорах
Издание Politico утверждает, что правительство США заставило Владимира Зеленского обратиться к Путину с просьбой о переговорах между Киевом и Москвой.
Журналисты американской газеты Politico утверждают, что недавнее утверждение Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией продиктовано прямым указанием властей Соединённых Штатов, поскольку недавно украинский президент подписал указ о запрете любых переговоров с Владимиром Путиным, а теперь решил его нарушить.
Примечательно, что накануне Зеленский сообщил, что готов к переговорам с правительством РФ, если российские войска покинут Украину и вернут Киеву все утраченные территории, также компенсировав убытки украинской стороне в ходе спецоперации, попутно наказав военных преступников и предоставив гарантии неповторения военного конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Перепутали с Джоли: Блёданс рассказала, как вместо звезды Голливуда раздавала в Камбодже автографы
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время