СМИ узнали, кого именно Киркоров бил букетом цветов
Оказывается, он отхлестал не зрителя, а своего представителя, потому что был чем-то недоволен.
Тайну скандала с букетом, которым Киркоров хлестал кого-то на концерте в Казахстане, раскрыла пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, сообщает NEWS.ru.
"Там был не поклонник, а наш человек. Были нюансы", — сказала Успенская.
В Сети выложили видео, где видно, как Киркоров отхлестал кого-то букетом цветов по лицу на концерте в Казахстане.
На кадрах недовольный музыкант заходит в зрительный зал, набрасывается на человека, а потом, как ни в чем ни бывало, продолжает петь.
Ранее в Telegram-канале «НеМалахов» выложили видео с концерта певца во дворце «Дружбы народов» в Ташкенте. СМИ отметили, что исполнитель не попадает в ноты и даже не вытягивает песню голосом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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