США разрабатывают систему нейтрализации ядерного арсена России

Издание "Военная мысль" сообщила о разработке установки по нейтрализации российских ядерных вооружений в США.

Выпускаемый при Министерстве обороны России журнал "Военная мысль" уведомляет, что учёные Соединённых Штатов приступили к созданию системы, которая направлена на нейтрализацию российского ядерного оружия. По данным издания, система будет представлять собой ударный комплекс, который сможет поражать места дислокации ядерного вооружения РФ.

Аналитики "Военной мысли" пришли к выводу, что подобные комплексы необходимы Вашингтону для того, чтобы уничтожить российское ядерное оружие до того, как Москва решит его применить.