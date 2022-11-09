США разрабатывают систему нейтрализации ядерного арсена России
2022-11-09 11:25
Издание "Военная мысль" сообщила о разработке установки по нейтрализации российских ядерных вооружений в США.
Выпускаемый при Министерстве обороны России журнал "Военная мысль" уведомляет, что учёные Соединённых Штатов приступили к созданию системы, которая направлена на нейтрализацию российского ядерного оружия. По данным издания, система будет представлять собой ударный комплекс, который сможет поражать места дислокации ядерного вооружения РФ.
Аналитики "Военной мысли" пришли к выводу, что подобные комплексы необходимы Вашингтону для того, чтобы уничтожить российское ядерное оружие до того, как Москва решит его применить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Перепутали с Джоли: Блёданс рассказала, как вместо звезды Голливуда раздавала в Камбодже автографы
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время