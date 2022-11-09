Yeni Akit: турагентство ошибочно отправило клиентов в Мардин вместо Мадрида
Российское туристическое агентство случайно отправило своих клиентов в другой пункт назначения.
В среду издание Yeni Akit сообщило, что российское турагентство ошиблось, направив собственный клиентов в тур по Мадриду вместо Мадрина, однако жалующихся на ситуацию нет: путешественники признают, что мечтая отправиться испанский город, оказались в Турции, что их удивило, однако Мардина им понравился.
Вместе с тем отмечается, что российская турфирма вовремя принесла извинения своим клиентам, направив их в Мадрид автобусом уже на следующий день.
Вместе с тем Вице-президент Альянса турагентств России Мкртчян утверждает, что данная история является недостоверной и появилась лишь из-за желания мэра Мардина пропиарить город.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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